В Госдуме рекомендовали ратифицировать договор между Россией и Ираном

Комитет Госдумы по международным делам единогласно рекомендовал ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Об этом в среду сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий. По его словам, в комитете предложили рассмотреть ратификацию Думой договора 8 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Комитет по международным делам единогласно рекомендовал ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Вопрос предложено вынести на рассмотрение Государственной думы 8 апреля»,— сказал председатель комитета Леонид Слуцкий (цитата по ТАСС).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что законопроект о российско-иранском партнерстве стоит в приоритетной повестке. Договор выводит отношения двух стран на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления сотрудничества, говорил председатель Госдумы.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин внес договор на ратификацию в Госдуму. Официальным представителем президента по этому вопросу назначен замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Договор был подписан Владимиром Путиным и его иранским коллегой Масудом Пезешкианом 17 января. Документ содержит 47 статей. Работа над ним велась с 2022 года. Он касается военной, культурной, экологической и научной сфер.

Согласно договору, каждая из сторон, в случае если другая подвергнется агрессии, обязуется не оказывать помощь агрессору и должна стремиться содействовать урегулированию конфликта на основе Устава ООН. Он также содержит статьи о развитии платежной инфраструктуры, не зависящей от других стран, строительстве объектов ядерной энергетики, упрочении мира и безопасности в Каспийском регионе, а также о противодействии санкциям.

Подробнее об отношениях Ирана и России — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая