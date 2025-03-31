Володин: Госдума в апреле рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с Ираном

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что рассмотрение Думой ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана состоится в апреле. Слова председателя цитирует пресс-служба органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Постараемся как можно быстрее ратифицировать. Законопроект стоит в приоритетной повестке»,— сказал господин Володин. Он подчеркнул, что подписание договора является «одним из важнейших событий» в истории отношений между Россией и Исламской Республикой. «Договор выводит их на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления сотрудничества»,— заключил председатель ГД.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин внес договор на ратификацию в Госдуму. Официальным представителем президента по этому вопросу назначен замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Договор был подписан Владимиром Путиным и его иранским коллегой Масудом Пезешкианом 17 янрвая. Документ содержит 47 статей. Работа над ним велась с 2022 года. Он касается военной, культурной, экологической и научной сфер.

Вячеслав Володин напомнил, что в договоре также есть пункт об укреплении межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и Комиссии по сотрудничеству между российской Госдумой и иранским Собранием Исламского Совета.

Подробнее об отношениях Ирана и России — в материале «Ъ».