Губернаторы вырастут в цене

Президент Владимир Путин приравнял зарплаты российских губернаторов к денежному вознаграждению вице-премьеров федерального правительства. Соответствующий указ, подписанный 1 апреля, вступит в силу с 1 января 2026 года. Этим решением глава государства фактически продолжает на региональном уровне реформу системы оплаты труда госслужащих, проведенную правительством РФ в 2019–2021 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Указ подписан «в целях упорядочения оплаты труда лиц, замещающих государственную должность высшего должностного лица субъекта РФ». Для них, как следует из документа, будет установлено «денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ». Выплата указанных сумм возложена на Управление делами президента и будет производиться из средств федерального бюджета.

Напомним, что принцип приравнивания зарплат к выплатам, получаемым членами федерального правительства, уже применяется в Госдуме и Совете федерации. Оклад рядовых парламентариев соответствует денежному содержанию министра, а председатели обеих палат получают зарплату на уровне премьера.

Публикация информации о доходах и имуществе депутатов и чиновников приостановлена с 2023 года указом президента на «период проведения СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов», но некоторые губернаторы делают это на добровольной основе. Например, глава Липецкой области Игорь Артамонов в 2024 году отчитался о доходе в 45,9 млн руб. (за 2023 год), а его коллеги Глеб Никитин (Нижегородская область) и Владимир Солодов (Камчатский край) годом ранее задекларировали соответственно 4,6 млн и 6,9 млн руб.

В целом же о соотношении губернаторских и вице-премьерских зарплат можно судить по их декларациям за 2021 год, опубликованным весной 2022-го. Тогда, по подсчетам “Ъ”, главы регионов в среднем зарабатывали по 13,2 млн руб. в год (1,1 млн руб. в месяц), самым состоятельным из них был подмосковный губернатор Андрей Воробьев (годовой доход в 253,9 млн руб.), а самым низкооплачиваемым — глава Калмыкии Бату Хасиков (1,3 млн руб.).

Среднегодовой доход зампредов правительства РФ в 2021 году составил 66,4 млн руб., а их доходы располагались в промежутке между 16,9 млн у Виктории Абрамченко и 392,6 млн руб. у Юрия Трутнева.

Отметим, что декларации «рекордсменов» включают не только зарплату, но и доходы от вкладов, продажи недвижимости и прочих внебюджетных источников.

Указ президента о «привязке» губернаторских зарплат к вице-премьерским де-факто знаменует собой выход тарифной реформы 2019–2021 годов за пределы правительства. При определении уровня оплаты труда руководителей субъектов РФ Кремль, по сути, предложил не изобретать велосипед, а воспользоваться уже реформированной и успешно применяемой Белым домом системой оплаты труда госслужащих.

В 2020 году, напомним, «антикризисная» консолидация командой Михаила Мишустина всех бюджетных средств, ранее находившихся в распоряжении министерств и ведомств, под управлением правительства ради формирования финансового резерва для борьбы с COVID-19 создала возможность для унификации системы оплаты труда в центральных аппаратах федеральных органов исполнительной власти. К началу 2022 года тарифные сетки в них были унифицированы, оклады существенно повышены, а соотношение окладов и премий (в 2019-м оно составляло 40/60) изменилось до 80/20, чтобы ликвидировать возможность произвола руководителей в отношении сотрудников. Параллельно правительство сократило 10% госслужащих ведомств (во многом за счет упразднения ставших ненужными бухгалтерий после централизации их функций в Федеральном казначействе; см. “Ъ” от 21 октября 2020 года), а сэкономленные деньги были направлены на повышение окладов остающихся сотрудников.

Отметим также, что нынешний указ президента перекликается с недавним решением правительства расширить реформу госуправления на территориальные подразделения федеральных ведомств (см. “Ъ” от 11 ноября 2024 года). Согласно утвержденным планам, в этих структурах грядут сокращения и перестройка, а оклады чиновников и должностных лиц в субъектах РФ могут быть постепенно приближены к единой сетке.

Божена Иванова, Олег Сапожков