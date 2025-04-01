Новое как хорошо спрятанное старое

Вышел в свет альбом неизданных записей Брайана Ферри и группы Roxy Music, которые теперь представляют собой киногеничные инструментальные треки с наговоренными поверх них текстами художницы Амелии Барратт. О том, как в альбоме «Loose Talk» лидер Roxy Music обошелся без своего голоса, рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский певец и музыкант Брайан Ферри

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Британский певец и музыкант Брайан Ферри

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На пороге девятого десятка певец и лидер группы Roxy Music Брайан Ферри окончательно завязал с привычным сонграйтингом. Его последний «номерной» альбом, то есть альбом с новым песенным материалом, вышел в 2014 году. После этого Ферри, давно освоивший разного рода переработки, джазовые и оркестровые версии проверенного материала, занимался переосмыслением и переупаковкой своей классики. В 2018 году вышел альбом «Bitter-Sweet» с песнями Ферри в ретро-свинговых аранжировках. После пандемии COVID-19 Брайан Ферри занимался преимущественно переизданиями старых записей, а также гастролировал с экс-участниками Roxy Music. В 2024 году вышел пятидисковый бокс-сет «Retrospective: Selected Recordings», для которого из всей более чем 50-летней карьеры певца была отобрана 81 песня. Это было похоже на громкое прощание в преддверии 80-летия, а еще на молчаливое признание того факта, что все новое в карьере артиста существует в тени его бэк-каталога.

Красивая старость Брайану Ферри к лицу, он мог бы и дальше двигаться от одного переиздания к другому, изредка выезжая в ностальгические туры. Его сценический образ денди от рока в безупречном костюме был найден еще в прошлом веке, а альбомы изысканного салонного поп-рока он давно привык чередовать с джазовыми релизами. Его вокал никогда не отличался гигантским диапазоном, а манера томно выдыхать строчки текстов годам не очень подвластна.

Однако только что вышедший диск «Loose Talk» — нечто неожиданное. Начнем с того, что голоса Брайана Ферри здесь практически нет. Тексты «Loose Talk» — это spoken word художницы и писательницы из Глазго Амелии Барратт. Ферри говорит, что очень старался «не мешать» словам Барратт.

Первый опыт совместной работы Ферри и Барратт предъявили публике в рамках «Retrospective: Selected Recordings». Там был опубликован трек «Star», а главное — одноименный клип. Видеоролик освежил атмосферу красоты, ускользающей во мрак, памятную по лучшим и самым коммерчески успешным работам Брайана Ферри. В создании трека приняли участие не только Ферри и Барратт, но и дуэт Трента Резнора (Nine Inch Nails) и Аттикуса Росса, а также саундпродюсер Алан Молдер, инструменталисты Лео Абрамс и Гай Пратт — в общем, вся высшая лига. Над одной только партией баса работали четыре разных музыканта. Результат — сумрачный, вкрадчивый поп-индастриал, в котором тем не менее прощупывались и мелодия, и вокал Ферри.

Но в альбоме «Loose Talk» авторы обошлись без «Star», без животворящего бита Резнора и Росса и без мелодических линий, за которые хотелось бы ухватиться ухом. Это в большой степени «театр у микрофона», установить с которым эмоциональную связь сложно, если ты не преданный фанат Roxy Music с начала 1970-х.

Дело в том, что музыкальное сопровождение «нарратива» Барратт — это переработанные неизданные демозаписи Roxy Music, и меломаны могут поупражняться в гипотезах относительно того, к эпохе какого из альбомов группы относится та или иная партия. Эти дорожки были улучшены в студии уже в наше время, но шуршание старой магнитофонной пленки все еще слышно на заднем плане — оно подчеркивает присущий вселенной Брайана Ферри ретрошик. Выкатив на «Retrospective: Selected Recordings» весь свой золотой актив, Ферри теперь решил напомнить, что Roxy Music в самом начале были экспериментальной группой, новаторской как в композиции, так и в технологии звукозаписи (не забудем, что одним из ее основателей был Брайан Ино).

Некоторые фортепианные партии, скажем, в номерах «Florist» или «White Noise», выглядят на «Loose Talk» как обещание так и не случившихся хитов. И лишь финальный, он же заглавный трек аранжирован в полном соответствии с классическим рок-звучанием Брайана Ферри и Roxy Music. Голос Ферри просто обязан появиться здесь во всей своей красе, и слушатель даже простил бы, если бы он был доработан какой-нибудь модной нейросетью. Но маэстро остается верен концепции, и Амелия Барратт продолжает вещать на этом фоне своим бесстрастным, не задевающим ни одной душевной струны голосом.

Это мог бы быть хороший инструментальный альбом, в котором старые дорожки в современной студийной интерпретации создавали бы ощущение воспоминаний с размытыми деталями. Но Ферри решил по-другому, и он может себе это позволить.

За кого можно по-настоящему порадоваться, так это за Амелию Барратт. К созданию совместных треков их привела случайная встреча на открытии галереи. Шотландка Барратт не то чтобы суперзвезда современного искусства, а ее опыты в звукозаписи ограничиваются альбомом spoken word, выпущенным на кассетах, и аудиотекстом, комментирующим «Ветчину» Мане в спецпроекте шотландского арт-журнала. А теперь она вошла в историю как соавтор Брайна Ферри в его первом альбоме с чужими текстами. В современном искусстве возможно все, надо просто чаще ходить на вернисажи.