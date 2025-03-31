Шесть стран ЕС готовы ввести новые санкции против России

Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция сообщили о своей готовности усилить санкционное давление на Россию. Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел шести стран и главы дипломатии ЕС Каи Каллас по итогам встречи в Мадриде. В центре переговоров был вопрос европейской безопасности и поддержки Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Juan Medina / Reuters Фото: Juan Medina / Reuters

«Мы также готовы оказать дальнейшее давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая принятие новых санкций, чтобы помешать ей вести агрессивную войну и обеспечить Украине наилучшую позицию для обеспечения справедливого и прочного мира. Мы повторяем, что активы России должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей нанесенный ущерб»,— уточняется в документе.

В пятницу, 28 марта, портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что страны ЕС начали подготовку 17-го пакета антироссийских санкций. 13 марта наличие этой инициативы подтвердила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер. В прошлый раз Евросоюз ввел санкции против РФ 24 февраля, в третью годовщину СВО. Туда вошли банковский сектор, металлургия и логистика.

О санкционном давлении на Россию читайте в материале «Ъ» «В ожидании белых лебедей».