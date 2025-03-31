Небо в заказах

На этой неделе Пентагон, как следует из сообщений американских СМИ, представит президенту США три варианта создания противоракетной системы нового поколения «Золотой купол». Разработать такой щит Дональд Трамп поручил военным вскоре после своего возвращения в Белый дом. Военно-промышленный комплекс США с энтузиазмом отреагировал на президентскую инициативу, внеся 360 предложений, направленных на реализацию этого крайне дорогостоящего проекта. Эксперты считают задумку слишком амбициозной, но не исключают, что часть ее вполне может быть воплощена в жизнь.

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

От «железного» к «золотому»

Дональду Трампу на днях будут представлены три предварительных варианта создания «Золотого купола» — системы противоракетной обороны нового поколения, предусматривающей среди прочего выведение средств перехвата в космос и направленной на защиту всей территории США от всевозможных ракетных угроз. Напомним, президент США подписал указ о возведении такого «купола» 28 января, то есть буквально через неделю после своего возвращения в Белый дом. Правда, тогда новая система носила название «Железный купол», что было прямым отсылом к аналогичному израильскому комплексу, с относительной степенью надежности укрывающему страну от вражеских мин и реактивных снарядов (см. “Ъ” от 29 января). Многие аналитики сочли эту аналогию неуместной, поскольку в случае с «Железным куполом» и идеей Дональда Трампа речь идет о системах совершенно разного масштаба и предназначения (один из американских экспертов заявил, что «это не как сравнивать яблоки с апельсинами, а как сравнивать яблоко с авианосцем»). В итоге американский «купол» без объяснения причин из «железного» переименовали в «золотой».

Сам Дональд Трамп, впрочем, по-прежнему продолжает сравнивать свой проект с израильским. «У Израиля он ("купол".— “Ъ”) есть. Он есть и в других местах, и у Соединенных Штатов он тоже должен быть, верно? — заявил хозяин Белого дома в ходе недавнего выступления.— Мир очень опасен. Он ("купол".— “Ъ”) должен быть у нас. Нам крайне важно быть защищенными». По его словам, речь идет о создании «наиболее современного противоракетного щита», компоненты для которого будут полностью сделаны в США.

Американский президент не скрывает, что ориентируется не только на пример Израиля, но и на амбициозные планы своего предшественника Рональда Рейгана, который в начале 1980-х объявил о запуске программы «Стратегическая оборонная инициатива» по созданию системы противоракетной защиты в космосе. И хотя тому проекту из-за технической сложности и астрономических затрат так и не было суждено воплотиться в жизнь, Дональд Трамп уверен, что с ним такого не случится. «Теперь у нас есть необходимые технологии. И они просто невероятные»,— заявил он.

У нового главы Пентагона Пита Хегсета было 60 дней (до 28 марта), чтобы подготовить предварительный план реализации инициативы Дональда Трампа и просчитать ее приблизительную стоимость. По данным источников издания Defense One в американском оборонном ведомстве, эта работа в концептуальном плане завершена, и в ближайшее время Дональд Трамп сможет выбрать один из трех вариантов — по масштабу, сложности и стоимости — воплощения своей задумки.

При этом собеседники издания отмечают: какой бы сценарий президент ни выбрал, для его воплощения потребуется создать отдельную структуру (в дополнение к подшефному Пентагону Агентству по ПРО), поскольку речь в любом случае будет идти о проекте исторического масштаба, в реализацию которого будут вовлечены многие ведомства.

Заместитель начальника космических сил США генерал Майкл Гетлейн сравнил «купол» с «Манхэттенским проектом», в рамках которого была создана атомная бомба. А и.о. главы закупок вооружений Пентагона Стивен Морани признал, что задача будет «чудовищно сложной» и потребует «большой командной работы».

В Пентагоне уточнили, что, скорее всего, создание «купола» будет разделено на несколько временных этапов, для каждого из которых будут выработаны свои цели. Так, первостепенной задачей может стать повышение точности и эффективности наземных ракет-перехватчиков. Эту работу, как предполагают в ведомстве, можно было бы завершить до намеченных на конец 2026 года промежуточных выборов в Конгресс, что позволило бы Белому дому отчитаться о первом успехе. На реализацию более сложных задач, таких как создание сети спутников, которые будут отслеживать, анализировать и передавать информацию, а также обладать способностью перехватывать ракеты, потребуется не менее пяти-семи лет.

Цена вопроса

Для подготовки плана создания «Золотого купола» Минобороны США обратилось к американскому военно-промышленному комплексу с призывом в максимально короткие сроки прислать предложения по реализации президентского указа (см. “Ъ” от 5 февраля). На просьбу в итоге откликнулось более 360 компаний.

Интерес к участию в сулящей огромные контракты программе проявили в том числе такие гиганты американского оборонного комплекса, как Boeing, Northrop Grumman, RTX (Raytheon), Lockheed Martin и L3Harris.

Некоторые компании представили свои идеи публично. Так, Booz Allen Hamilton провела презентацию своей идеи «Бриллиантовые рои» (Brilliant Swarms) — сетевой группировки из 2 тыс. спутников весом 40–80 кг, размещенных в 20 орбитальных плоскостях на высоте от 300 до 600 км. Предполагается, что «рой» будет отслеживать данные о ракетных угрозах, анализировать их при помощи искусственного интеллекта и уничтожать. Эта система представляется разработчиками как дополнение к уже развернутым элементам ПРО США, а не как их замена.

Название проекта схоже с так и не реализованной задумкой рейгановской эпохи «Бриллиантовая галька» (Brilliant Pebbles) по созданию масштабной сети спутников-перехватчиков, однако в Booz Allen Hamilton настаивают, что их программа вполне рабочая. В случае получения контракта первые успешные испытания «роя» компания обещает провести через четыре года, а вывести всю группировку на орбиту в течение пяти-семи лет. Обойдется это, по расчетам фирмы, примерно в $25 млрд.

Во сколько может обойтись весь «Золотой купол», пока неясно. Американские СМИ приводят самые разные оценки. Так, бывший аудитор Пентагона Дов Закхайм предполагает, что «Золотой купол» может обходиться в $100 млрд в год до 2030 года. А генерал-лейтенант ВВС США Ричард Ньютон оценил итоговую стоимость проекта в $2,5 трлн. Администрация Дональда Трампа же пока просто предварительно попросила Конгресс предусмотреть средства на финансирование «купола» в бюджете на 2026–2030 годы. В то же время Белый дом заявил о необходимости урезания ряда других расходов Пентагона.

Многие американские эксперты считают затею Дональда Трампа слишком дорогостоящей и не дающей гарантий эффективности. Защитить всю территорию США от современных ракетных угроз «купол», по их оценке, не позволит, при этом его создание может быть чревато активизацией гонки вооружений с Россией и Китаем.

Власти РФ назвали планы новой американской администрации в сфере противоракетной обороны «глубоко дестабилизирующими», отметив, что они ориентированы прежде всего на «обесценивание российского и китайского потенциалов стратегического сдерживания».

Завотделом военно-политических исследований Института США и Канады Олег Криволапов в беседе с “Ъ” отметил, что некоторые из программ, упомянутых в указе Трампа, все же вполне имеют шансы на успех исходя из стоимости и технологического задела. «К таким можно отнести сенсоры космического базирования: одни — для отслеживания баллистических и гиперзвуковых ракет (HBTSS), другие — для обнаружения и сопровождения мобильных носителей ракет. К потенциально успешным относятся и разработка средств для нанесения удара по мобильным носителям ракет до их пуска, развитие некинетических средств перехвата — лазеров и высокочастотного излучения, особенно против крылатых ракет и БПЛА. Как и развитие имеющихся кинетических систем перехвата в национальной ПРО США (GMD) и региональной ПРО (Aegis, THAAD, Patriot)»,— перечислил он.

Елена Черненко