Пентагон не держит оборону

В Министерстве обороны США в последние дни случилось сразу два крупных скандала. Самый громкий из них грянул после того, как в СМИ появились публикации о планах ведомства познакомить миллиардера Илона Маска с совершенно секретной информацией, связанной с подготовкой к возможной войне с Китаем. В Пентагоне опровергли подобные намерения и запустили служебное расследование с целью найти источник дезинформации. Второй скандал связан с намерением министра обороны США Пита Хегсета ликвидировать аналитический центр Пентагона. Похоже, без Илона Маска здесь тоже не обошлось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куратор Департамента государственной эффективности США Илон Маск и министр обороны Пит Хегсет в Пентагоне, 21 марта

Фото: Idrees Ali / Reuters Куратор Департамента государственной эффективности США Илон Маск и министр обороны Пит Хегсет в Пентагоне, 21 марта

Фото: Idrees Ali / Reuters

Присутствие Илона Маска в команде президента США то и дело оборачивается склоками и скандалами. В пятницу, 21 марта, бизнесмен, курирующий Департамент государственной эффективности (DOGE), нагрянул с визитом в Пентагон, где обсудил с местными сотрудниками сокращение расходов и внедрение инноваций. Казалось бы, речь идет об уже привычной практике посещения ведомств в рамках политики по сокращению бюджетных расходов. Однако перед визитом господина Маска в министерство газеты The New York Times и The Wall Street Journal сообщили, что в Пентагоне для миллиардера, не обладающего какой-либо официальной госдолжностью, собирались провести «сверхсекретный брифинг» о сценариях возможной войны США с Китаем.

По данным журналистов, Илону Маску собирались предоставить доступ «к одному из наиболее охраняемых оперативных планов Пентагона».

В оборонном ведомстве поспешили заверить, что не собирались делиться с господином Маском секретной информацией. По словам Пита Хегсета, речь шла о «неформальной встрече, посвященной инновациям, эффективности и более рациональному производству». Вмешаться в скандал пришлось и Дональду Трампу, назвавшему сообщения в СМИ «нелепостью». Глава Белого дома принялся убеждать общественность, что никогда не предоставит доступ Илону Маску к чувствительной информации по Китаю, ведь у миллиардера, руководящего компанией Tesla, мог бы возникнуть конфликт интересов, учитывая его бизнес в КНР.

На этом все могло бы и закончиться, но Илон Маск из-за публикаций в СМИ расстроился и потребовал найти и наказать чиновников Пентагона, виновных в распространении ложной информации. Руководитель аппарата министра обороны Джо Каспер пообещал провести расследование «несанкционированного раскрытия» информации, которая касалась национальной безопасности. Кроме того, по данным источников агентства Bloomberg, он призвал передать виновных «в соответствующий орган по обеспечению соблюдения уголовного закона для привлечения к уголовной ответственности».

Расследование, по словам господина Каспера, должно завершиться отчетом министру обороны и будет включать «полную запись несанкционированных раскрытий».

Теперь сотрудникам Пентагона, которые могли быть причастны к распространению непроверенной информации, придется пройти проверки на детекторе лжи.

Параллельно набирает обороты и другой скандал в Пентагоне, связанный с Илоном Маском. Пит Хегсет решил упразднить созданное в 1973 году при президенте Ричарде Никсоне Управление общей оценки (ONA) — внутренний аналитический центр, который занимался долгосрочными оценками тенденций, ключевых конкурентов, рисков, возможностей и перспектив военного потенциала США.

Другими словами, в рамках реализации политики Илона Маска по сокращению бюджетных расходов в ведомстве ликвидировали отдел, отвечающий за долгосрочное стратегическое планирование на годы и даже десятилетия вперед. При этом господин Хегсет распорядился разработать план по восстановлению центра, но уже в соответствии с новыми стратегическими целями Вашингтона. Сейчас же средства, которые тратились на работу отдела, должны быть перенаправлены на «приоритетные задачи национальной безопасности».

Тем не менее многие задаются вопросом: зачем надо было закрывать центр, чтобы потом его восстанавливать.

Кроме того, как отмечают эксперты, годовой бюджет подразделения составлял всего лишь около $20 млн, что было совсем незначительной суммой на фоне годового бюджета Пентагона почти в $1 трлн. Как написало издание The Hill, отсутствие долгосрочного планирования может «ослабить стратегическое видение и способности предсказывать события на перспективу», отчего «Америка будет менее подготовлена к будущим конфликтам, менее способна предвидеть их характер».

«Офис, победивший в холодной войне, покойся с миром»,— озаглавлена редакционная колонка в The Wall Street Journal. Как отметила газета, большинство американцев никогда не слышали об этом центре, однако он осуществлял важнейшие функции, анализируя «угрозы, затаившиеся за горизонтом, проверяя на выживаемость предположения военного планирования независимо от узкопрофильных интересов и высшего командования».

«ONA сыграл важную роль в победе в холодной войне, обострив стратегические инстинкты США и сделав их шаги более летально-конкурентоспособными. Закрытие отдела — акт самоповреждения в момент, когда в Европе и на Ближнем Востоке бушуют войны и новая холодная война против Китая уже идет полным ходом»,— отметил историк и профессор Университета Джона Хопкинса Хэл Брэндс в анализе, подготовленном для вашингтонской дискуссионной площадки Американского института предпринимательства (AEI).

Аналитики подозревают, что речь идет не столько о стремлении к более эффективному расходованию средств, сколько о мести подразделению Пентагона, которое могло быть причастно к расследованию, призванному дискредитировать Дональда Трампа. Упраздненный центр, в частности, подозревают в том, что он связан с «мистификацией о российском сговоре», то есть с массивом обвинений в адрес господина Трампа о якобы имевшихся у него тайных связях с Кремлем.

Антон Васильев; Екатерина Мур, Вашингтон