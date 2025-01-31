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Коммерсантъ FM
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МИД фразой «процесс идет» прокомментировал исключение талибов из списка террористов

Процесс исключения движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) из перечня террористических организаций продолжается, сообщили «РИА Новости» в МИД России. Он проходит в рамках закона, принятого в декабре 2024 года.

«В декабре 2024 года был принят закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", его текст находится в открытом доступе, с ним можно ознакомиться",— сообщили в министерстве. «На данном этапе, естественно, воздержимся от огласки внутренней юридической процедуры. Но процесс идет. Когда решение будет принято, вы об этом узнаете»,— добавили в ведомстве.

В документе, на который обратили внимание в МИДе, прописан механизм приостановки террористического статуса организации. В проекте документа предлагалось исключить из списка «Талибан» и сирийскую «Хайат Тахрир аш-Шам» (признаны в РФ террористическими и запрещены). В документе говорится, что исключение возможно, если движение прекратило пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кабул нацелил мир на соседей».

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