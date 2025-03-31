За что в России запрещали террористический «Талибан»

Генпрокуратура России попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения «Талибан» (признан в России террористическим и запрещен). За что в 2003 году это движение попало в черный список — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ali Khara / Reuters Фото: Ali Khara / Reuters

«Талибан» был запрещен в России решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года в числе 15 террористических организаций. В суде представитель Генпрокуратуры РФ тогда пояснил, что на территории России в последние годы «все более активно функционируют организации, созданные в целях осуществления террористической деятельности, либо признающие возможность использования террора как формы политической борьбы». По словам представителя Генпрокуратуры, центры этих организаций расположены за пределами РФ, а пребывающие в страну эмиссары «глубоко законспирированы и находятся на нелегальном положении».

В предоставленных суду материалах говорилось, что признанное террористическим движение «Талибан» сформировалось в Афганистане в 1994 году как экстремистское исламское движение. Оно поддерживало связи с незаконными вооруженными формированиями, действовавшими на территории Чеченской Республики. В качестве доказательств его террористической деятельности приводился захват в 1995 году в афганском Кандагаре самолета Ил-76 татарстанской авиакомпании «Аэростан», экипаж которого длительное время удерживался в качестве заложников.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, организация при поддержке террориста Осамы бен Ладена изыскивала возможности для захвата исламскими движениями власти в центральноазиатских государствах, в том числе в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии.