Судебный бизнес разорили прокуроры

Адлерский суд Сочи удовлетворил иск прокурора города-курорта Вячеслава Овечкина к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову и другим соответчикам о взыскании расходов муниципального бюджета на сумму 50 млн руб., возникших в результате самовольного строительства многоквартирного жилого дома в Хостинском районе. Между тем ряд свидетелей, выступивших на процессе, заявили о том, что, будучи судьей, Александр Чернов занимался бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов (фото 2015 года)

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов (фото 2015 года)

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Процесс в Адлерском суде Сочи — второй случай, когда прокуратура предъявляет претензии Александру Чернову в связи с его участием в коммерческой деятельности. Красногорский городской суд Московской области сейчас рассматривает заявление надзорного ведомства о взыскании в казну РФ имущества стоимостью 7 млрд руб., принадлежащего экс-председателю Краснодарского крайсуда, по причине нарушения Александром Черновым антикоррупционного законодательства.

Отметим, что Александр Чернов попытался и на этот раз перенести слушания в Подмосковье. Сам он на заседание не явился, но его представители подали ходатайство о направлении дела в Верховный суд РФ для изменения подсудности. Против удовлетворения этого прошения выступили истец и другие соответчики, и оно было отклонено.

Как рассказывал «Ъ», в 2009 году Александр Чернов, тогдашний председатель Краснодарского краевого суда, Владимир Бахметьев, на тот момент председатель Центрального райсуда Сочи, а также Елена Сухарева, родственница Владимира Бахметьева, и предприниматель Лиана Сырцова создали группу для получения прибылей в сфере строительства.

Елена Сухарева приобрела участок под индивидуальное жилое строительство. На нем был построен семиэтажный дом, разрешение на который не выдавалось.

Тогда владелица земли Елена Сухарева обратилась в Хостинский райсуд с иском к администрации города о признании за ней права собственности на объект. Суд провел экспертизу, которая пришла к выводу, что здание соответствует всем нормам и правилам, не нарушает прав и интересов третьих лиц. В итоге в марте 2011 года признал за Еленой Сухаревой право собственности на здание. Администрация Сочи обжаловала решение в краевом суде, но ничего не добилась. Жилые и коммерческие помещения в доме были распроданы при участии Лианы Сырцовой, при этом, как полагает прокуратура, Александр Чернов лично вел переговоры по поводу недвижимости. Подтвердили это и свидетели.

В частности, экс-судья Владимир Бахметьев рассказал, что в 2006 году Александр Чернов попросил его подобрать участок, чтобы построить себе дом. Господин Бахметьев, по его словам, предложил участок на горе Бытха, принадлежащий Елене Суховой, жене его брата. После этого, как утверждает свидетель, в то время возглавлявший Хостинский райсуд Сочи, Александр Чернов начал строительство, но затем заявил, что возведение дома на одну семью невыгодно, здание должно быть семиэтажным, а с узакониванием его не будет проблем. Так и получилось. Причем рассмотрение соответствующего иска в Хостинском суде заняло одно заседание. Прокуратура считает, что это было сделано по указанию господина Чернова, данному председателю райсуда Бахметьеву.

Еще один свидетель, подрядчик, возводивший дом, показал, что строительством руководил и контролировал его ход непосредственно Александр Чернов, лично приезжавший на объект.

Также все участники строительства сообщили, что ничего не заработали на продаже жилья, поскольку вел переговоры об этом и получал деньги глава крайсуда, это же подтвердили и покупатели квартир — протоколы их показаний прокуратура приобщила к гражданскому делу.

Лиана Сырцова, вдова погибшего от рук киллеров предпринимателя Эдуарда Кагосяна, заявила суду, что после его смерти она являлась доверенным лицом Александра Чернова. По ее словам, часть ее семейного бизнеса в Сочи фактически принадлежала экс-председателю крайсуда, которому она передавала долю прибыли.

В суде также дала показания Светлана Новикова, бывшая гражданская супруга Александра Чернова (их сын Виталий Новиков является депутатом краевого заксобрания), которая на заседание приехала в сопровождении охраны, предоставленной ей, по данным «Ъ», по программе защиты свидетелей.

По словам госпожи Новиковой, ее гражданский супруг якобы скупал недвижимость в Краснодарском крае и в Москве, а затем перепродавал.

При этом часть недвижимости оформлялась на Светлану Новикову иногда и без ее согласия, по поддельной подписи, утверждает свидетель. В частности, на женщину был оформлен аквапарк в Анапе, где в числе собственников числился осужденный за бандитизм и убийства Сергей Зиринов, а также квартира судьи в Дубае, которая была приобретена в 2008 году и стоила на тот момент свыше $200 тыс.

Если решение вступит в законную силу, материалы из него наверняка используют как доказательства на втором процессе против экс-председателя краевого суда.

Сергей Андреев