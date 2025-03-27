Судьям предъявили самострой

Суд в Сочи приступает к рассмотрению иска прокуратуры о компенсации расходов муниципалитета в сумме 42 млн руб. на создание социальной инфраструктуры для самовольно построенного семиэтажного жилого дома. Ответчиками по делу являются бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов и экс-председатель Центрального райсуда Сочи Владимир Бахметьев, которые, по мнению надзорного органа, имели отношение к возведению самостроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Адлерский райсуд Сочи начинает слушание искового заявления прокурора Сочи Вячеслава Овечкина о взыскании расходов муниципального бюджета, возникших в результате самовольного строительства многоквартирного жилого дома в Хостинском районе Сочи. Объем предъявленных требований — 42 млн руб., в эту сумму вошли затраты на создание дополнительных мест в медицинских учреждениях и учебных заведениях для обеспечения жильцов самостроя социальной инфраструктурой.

По версии надзорного ведомства, к возведению семиэтажного дома на Курортном проспекте (здание находится на горе Бытха напротив отеля Swissotel Resort Sochi Kamelia) были причастны высокопоставленные сотрудники судебной системы Краснодарского края.

Прокуратура полагает, что в 2009 году Александр Чернов, тогдашний председатель Краснодарского краевого суда, Владимир Бахметьев, на тот момент председатель Центрального райсуда Сочи, а также Елена Сухарева, родственница Владимира Бахметьева, и предприниматель Лиана Сырцова создали группу для получения сверхприбылей в сфере строительства. Реализуя совместный план, Елена Сухарева приобрела участок под индивидуальное жилое строительство. На участке был построен семиэтажный дом, разрешение на который не выдавалось. По завершении строительства владелица земли Елена Сухарева обратилась в Хостинский райсуд с иском к администрации города о признании за ней права собственности на объект.

Мэрия Сочи возражала, ссылаясь на то, что разрешенный вид использования участка не позволяет размещать на нем многоквартирные дома.

Суд провел экспертизу, которая пришла к выводу, что здание соответствует всем строительным нормам и правилам, не нарушает прав и интересов третьих лиц. В итоге в марте 2011 года Хостинский райсуд признал за Еленой Сухаревой право собственности на здание, администрация Сочи обжаловала решение в краевом суде, но ничего не добилась. Жилые и коммерческие помещения в доме были распроданы при участии Лианы Сырцовой, при этом, как полагает прокуратура, Александр Чернов лично вел переговоры по поводу недвижимости. В качестве третьих лиц в процесс по взысканию расходов муниципалитета привлечены супруги Митины, по данным «Ъ», это родители Оксаны Митиной, жены Александра Чернова.

Предположительно, супруги Митины являлись покупателями одного из помещений в доме на Курортном проспекте.

Процесс в Адлерском суде Сочи — второй случай, когда прокуратура предъявляет претензии Александру Чернову по поводу его участия в коммерческой деятельности. Красногорский городской суд Московской области в настоящее время рассматривает заявление надзорного ведомства о взыскании в казну РФ имущества стоимостью 7 млрд руб., принадлежащего экс-председателю Краснодарского крайсуда, по причине нарушения Александром Черновым антикоррупционного законодательства.

Анна Перова, Краснодар