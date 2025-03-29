Маск продал соцсеть X своему стартапу

Бизнесмен Илон Маск сообщил, что продал принадлежавшую ему соцсеть X своему стартапу xAI, который занимается разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Стоимость xAI оценивается в $80 млрд, а соцсети X — в $33 млрд ($45 млрд минус $12 млрд долга), написал господин Маск в своем аккаунте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto

По его словам, с момента своего основания два года назад xAI «быстро стал одной из ведущих лабораторий ИИ в мире». «Будущее xAI и X тесно связано. Мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислений, дистрибуции и таланта. Это сочетание раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт ИИ xAI с огромным охватом X»,— добавил Илон Маск.

По данным источника Bloomberg, объединенная компания получила название XAI Holdings. Ее стоимость оценивается более чем в $100 млрд без учета долговых обязательств.

Илон Маск купил соцсеть Twitter в 2022 году, сумма сделки составила $44 млрд. Он сменил название соцсети на X в июле 2023-го. В январе 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила господина Маска в нарушениях при покупке акций бывшей Twitter. В конце того же месяца бизнесмен по решению президента Дональда Трампа был назначен главой департамента эффективности правительства (DOGE).

О работе DOGE — в материале «Ъ» «Илон Маск взялся за "мертвые души"».