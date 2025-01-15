Власти США обвинили Маска в нарушениях при покупке акций бывшего Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила в окружной суд в Вашингтоне иск к предпринимателю Илону Маску из-за предполагаемых нарушений законодательства. Об этом сообщил телеканал NBC News. Иск касается покупки акций бывшего Twitter. В декабре 2024 года Илон Маск заявлял об угрозах со стороны SEC предъявить «многочисленные обвинения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Benoit Tessier / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: Benoit Tessier / File Photo / Reuters

Господин Маск, который также является гендиректором Tesla и SpaceX, приобрел Twitter за $44 млрд, впоследствии изменив название соцсети на X. До сделки он приобрел долю в компании, превышающую 5%, что требовало раскрытия данных. Предприниматель, по версии SEC, не сделал этого вовремя.

Адвокат бизнесмена Алекс Спиро сказал, что иск стал признанием SEC того, что «они не могут возбудить реальное дело». По его словам, господин Маск «не сделал ничего плохого», назвав иск «итогом многолетней кампании преследований».

Предприниматель потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен, по данным СМИ, влияет на формирование новой администрации. Источники говорили о недовольстве в команде политика активностью господина Маска. The New York Times писала, что он живет в одном из коттеджей на территории поместья Дональда Трампа во Флориде.

О политической деятельности Илона Маска — в материале «Ъ FM».