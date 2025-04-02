49 пунктов составило значение индекса ISM Manufacturing в марте — индикатор, рассчитываемый Институтом управления поставками, отражает динамику деловой активности в производственном секторе США (значения выше 50 пунктов означают ее рост, ниже — сжатие). В феврале показатель оценивался в 50,3 пункта. Субиндекс новых заказов в марте снизился до 45,2 пункта с 48,6 пункта месяцем ранее. Динамика показателей подтверждает усиливающееся влияние решений и заявлений президента США Дональда Трампа на настроения компаний (см. “Ъ” от 26 марта). Индикатор цен производителей, по оценкам ISM, вырос до максимальных с июня 2022 года 69,4 пункта после февральских 62,4 пункта.

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