Главные новости за 27 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Дело об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко из Усть-Лабинска присяжные рассмотрят в апреле.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что сроки восстановления НПС «Кропоткинская» пока не определены. Сейчас продолжаются восстановительные работы на объекте.

Правительство определило концессионера по созданию комплексов ТКО на Кубани. Всего определены операторы для 19 регионов.

Порядок работы детских лагерей Анапы на фоне ЧС с мазутом определят в апреле. Правительство рассчитывает завершить основные работы к июню.

Разлив мазута не повлияет на сроки реализации проекта «Новая Анапа». Об этом заявил генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов в ходе парламентского диалога в Совете Федерации.

В 2024 году на Кубани уничтожили 114 кг санкционной продукции. Сотрудники управления в ходе проверок изъяли 99 кг сыра.

Финансирование культуры на Кубани выросло в 180 раз за десятилетие. Инвестиции в развитие культурных объектов выросли с 15 млн до 2,7 млрд руб.

Вместимость парковок в Краснодаре в 2025 году увеличат на тысячу мест. Сейчас в городе действует 270 таких парковок.

Руководителем департамента образования Краснодара станет Елена Ильченко.

Должность начальника управления торговли Краснодара займет Михаил Дагбаш.