Правительство определило концессионера по созданию комплексов ТКО на Кубани

Правительство РФ определило концессионера для строительства комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Краснодарском крае. Право на заключение соглашения с региональными властями получил «Краснодарский региональный экологический оператор». Соответствующее распоряжение подписано 20 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Документ предусматривает возможность заключения концессионных соглашений без проведения конкурсных процедур. Всего определены операторы для 19 регионов, которым предстоит создать мусоросортировочные комплексы мощностью 5 млн т, объекты утилизации на 2,1 млн т и площадки размещения отходов на 3,765 млн т. Это должно позволить субъектам достичь целевых показателей нацпроекта «Экономика замкнутого цикла» к 2030 году, пишет «Ъ».

Одним из ключевых условий участия в концессии стало вхождение в капитал операторов ППК РЭО, который также обеспечит льготное финансирование, контроль за целевым использованием средств и соблюдение сроков строительства.

В Краснодарском крае к 2028 году планируется ввести восемь перерабатывающих и два сортировочных комплекса. В настоящее время уже реализуются проекты по строительству объектов «Запад» в Крымском районе, «Центральный» в Усть-Лабинском районе и «Север» в Ленинградском районе.

Вячеслав Рыжков