Руководителем департамента образования Краснодара станет Елена Ильченко

Городская дума Краснодара согласовала назначение Елены Ильченко на должность руководителя департамента образования Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Елена Ильченко родилась и выросла в Краснодаре. Она окончила Кубанский государственный университет по специальности «математика» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Свою карьеру она начала в качестве лаборанта в краснодарском лицее №4, а затем стала учителем математики. Несколько лет она провела в должности директора 72-й школы в Краснодаре.

Ранее Елена Ильченко занимала должность директора Горячеключевского социального учреждения для пенсионеров.

Алина Зорина