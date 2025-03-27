В 2024 году на Кубани уничтожили 114 кг санкционной продукции

В 2024 году в Краснодарском крае изъяли и уничтожили 114 кг санкционной продукции. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сотрудники управления в ходе проверок изъяли 99 кг сыра. Продукция была произведена в ряде иностранных государств, включая Германию, Францию, Ирландию, Италию, Португалию, Голландию, Польшу, Испанию и Нидерланды. Кроме того, за год изъяли 15 кг колбасы, произведенной в Италии и Испании.

В 2023 году специалисты изъяли 52 кг сыра, ввоз которого запрещен на территорию РФ. Также выявили более 3 тыс. кг мандаринов и 1,1 тыс. капусты белокочанной, привезенной из Греции.

Всю изъятую продукцию сжигают.

Алина Зорина