Вице-премьер Новак: говорить о сроках восстановления НПС «Кропоткинская» рано

Восстановление нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае продолжается, однако сроки завершения работ пока не определены, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит ТАСС. Основной ущерб, как отметил вице-премьер, нанесен энергетическому оборудованию, ремонт которого займет время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Объект подвергся атаке 24 марта – по данным Минобороны РФ, в районе 2:00 украинский беспилотник был перехвачен за семь километров от станции, его обломки упали вблизи железнодорожной станции «Кавказская».

Это уже третья атака на объект за последние месяцы. 17 февраля станция «Кропоткинская», крупнейшая в системе КТК на территории России, получила серьезные повреждения в результате удара беспилотников самолетного типа, что привело к ее выводу из эксплуатации. Прокачка казахстанской нефти через КТК тогда снизилась на 30–40%.

Ранее, 19 марта, был атакован еще один объект КТК – НПС «Кавказская», через которую осуществлялась транспортировка нефти. В результате удара нескольких БПЛА на объекте возник пожар на площади 1,7 тыс. кв. метров.

В настоящее время прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск ведется по аварийной схеме в обход станции «Кропоткинская». Власти Казахстана уже заявили о намерении сократить объемы экспорта через КТК в марте.

Вячеслав Рыжков