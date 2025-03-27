Дело об убийстве аниматоров из Усть-Лабинска присяжные рассмотрят в апреле

Краснодарский краевой суд назначил очередные заседания по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко на 7 и 9 апреля 2025 года с участием коллегии присяжных заседателей. Об этом сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на гособвинителя Наталью Каликанову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По данному делу обвиняются трое подозреваемых: Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосьян. Им инкриминируют убийство (п. п. «а», «ж». «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), угон автомобиля (ч. 4 ст. 166 УК РФ), умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ) и разбой (п. п. «а», «в», ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Предполагаемый глава банды Демьян Кеворкян обвиняется в тройном убийстве (п. п. «а», «ж», «з» ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ), угоне (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 166 УК РФ), уничтожении чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 167 УК РФ) и разбое (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 162 УК РФ). Дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей.

Госпожа Каликанова пояснила текущий этап судебного разбирательства: «Судебное следствие идет по эпизодам — от раннего к более поздним. Сейчас представляются и исследуются доказательства, касающиеся убийства Сербова в мае 2013 года. Допрашиваются свидетели, предоставляются письменные доказательства».

В дни, когда присяжные не участвуют в процессе, решаются вопросы допустимости доказательств. Защита имеет возможность оспорить доказательства до их передачи присяжным.

По информации прокурора, в начале марта Демьян Кеворкьян объявил голодовку из-за неудовлетворительных условий содержания, включая отсутствие стоматологической помощи. Данный вопрос рассматривается администрацией СИЗО.

Нурий Бзасежев