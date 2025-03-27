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Должность начальника управления торговли Краснодара займет Михаил Дагбаш

Гордума Краснодара согласовала на должность начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Михаила Дагбаша. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Михаил Дагбаш родился в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. Он получил два высших образования в Кубанском государственном аграрном университете, выбрав специальности «Промышленное и гражданское строительство» и «Юриспруденция». В 2014 году начал свою карьеру в качестве специалиста отдела муниципальных услуг департамента архитектуры и градостроительства.

Ранее Михаил Дагбаш занимал должность начальника управления муниципального контроля Краснодара.

Алина Зорина

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