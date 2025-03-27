Разлив мазута не повлияет на сроки реализации проекта «Новая Анапа»

Проект курорта «Новая Анапа» будет реализован в соответствии с намеченным графиком, несмотря на разлив мазута в Черном море. Об этом заявил генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов в ходе парламентского диалога в Совете Федерации, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: novayaanapa.com Фото: novayaanapa.com

По словам господина Суханова, мастер-план курорта разработали и утвердили в октябре 2024 года. В 2025 году власти Кубани совместно с корпорацией приступят к разработке документации по планировке территорий. Начало строительства намечено на вторую половину 2026 года, а ввод курорта в эксплуатацию запланирован на 2031 год.

Глава корпорации также отметил, что, как и в любом масштабном проекте, возможны некоторые сдвиги сроков между основными этапами. По его мнению, ответственные службы и заинтересованные ведомства успешно справятся с последствиями экологического происшествия.

Ранее СМИ сообщали о возможной приостановке проектирования курорта со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова. Однако впоследствии в Минэкономразвития опровергли эту информацию, подтвердив, что работа над проектом ведется в соответствии с утвержденным планом.

Нурий Бзасежев