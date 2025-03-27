Вместимость парковок в Краснодаре в 2025 году увеличат на тысячу мест

В Краснодаре в 2025 году планируется увеличить количество мест на муниципальных платных парковках на 1 тыс. В настоящее время в городе действует 270 таких парковок, рассчитанных более чем на 11,6 тыс. автомобилей, пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В минувший вторник, 25 марта, было утверждено постановление о зонировании платных парковок. Документ включает пять зон, охватывающих 358 участков улично-дорожной сети. В первую зону войдут парковки на улицах Красноармейской, Рашпилевской и Седина, во вторую — на Комсомольской и Октябрьской, в третью — на Постовой и Ставропольской.

В ноябре 2024 года депутаты Заксобрания Краснодарского края внесли изменения в региональный закон об административных правонарушениях, позволившие штрафовать водителей за парковку на газонах и клумбах без их личного присутствия.

Вячеслав Рыжков