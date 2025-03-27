Порядок работы детских лагерей Анапы на фоне ЧС с мазутом определят в апреле

Правительство в апреле представит окончательное заключение о перспективах функционирования детских лагерей в Анапе, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе закрытой части презентации нацпроекта «Семья». Обсуждение этого вопроса инициировала председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), отметившая неопределенность в планах операторов лагерей, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК

По словам госпожи Останиной, руководители лагерей не понимают, стоит ли приостанавливать деятельность до следующего сезона или рассчитывать на поддержку властей в строительстве быстровозводимых бассейнов в качестве альтернативы морскому купанию.

24 марта на заседании рабочей группы Госдумы по детскому отдыху стало известно, что Роспотребнадзор и МЧС должны представить окончательную оценку санитарной безопасности пляжей 1 апреля. Также обсуждалась возможность развития лагерной инфраструктуры на побережье Азовского моря.

Директор департамента надзорной деятельности МЧС Сергей Воронов доложил, что основная часть нефтепродуктов, разлившихся на Черноморском побережье, собрана. На танкере у берегов Анапы завершена утилизация мазута, а в Керченском проливе продолжается откачка нефтепродуктов. Однако, по его словам, при потеплении воды остаточные фракции мазута могут подниматься со дна, что потребует дополнительных мер очистки.

Власти рассчитывают завершить основные работы к июню, установив боновые заграждения для предотвращения попадания загрязнений на побережье. При этом режим ЧС не будет снят до полной ликвидации последствий разлива, что, по мнению госпожи Останиной, может продлиться все лето.

Вячеслав Рыжков