Порядок работы детских лагерей Анапы на фоне ЧС с мазутом определят в апреле
Правительство в апреле представит окончательное заключение о перспективах функционирования детских лагерей в Анапе, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе закрытой части презентации нацпроекта «Семья». Обсуждение этого вопроса инициировала председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), отметившая неопределенность в планах операторов лагерей, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК
По словам госпожи Останиной, руководители лагерей не понимают, стоит ли приостанавливать деятельность до следующего сезона или рассчитывать на поддержку властей в строительстве быстровозводимых бассейнов в качестве альтернативы морскому купанию.
24 марта на заседании рабочей группы Госдумы по детскому отдыху стало известно, что Роспотребнадзор и МЧС должны представить окончательную оценку санитарной безопасности пляжей 1 апреля. Также обсуждалась возможность развития лагерной инфраструктуры на побережье Азовского моря.
Директор департамента надзорной деятельности МЧС Сергей Воронов доложил, что основная часть нефтепродуктов, разлившихся на Черноморском побережье, собрана. На танкере у берегов Анапы завершена утилизация мазута, а в Керченском проливе продолжается откачка нефтепродуктов. Однако, по его словам, при потеплении воды остаточные фракции мазута могут подниматься со дна, что потребует дополнительных мер очистки.
Власти рассчитывают завершить основные работы к июню, установив боновые заграждения для предотвращения попадания загрязнений на побережье. При этом режим ЧС не будет снят до полной ликвидации последствий разлива, что, по мнению госпожи Останиной, может продлиться все лето.