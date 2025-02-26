Убытки воронежских растениеводов в 2024 году составили 27 млрд рублей

В прошлом году воронежские растениеводы потеряли 27 млрд руб. Такую цифру на заседании комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию назвал заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов.

Причиной, по его словам, стали три возвратных майских заморозка, летняя и осенняя засуха — в регионе больше 95 дней не было дождей.

В результате урожай зерновых составил 4 млн т, тогда как в 2023 году было убрано 6,6 млн т. Аграриям области пришлось пересевать 27 тыс. га сахарной свеклы. Всего было накопано 5 млн т, в 2023-м — 6,7 млн т. Сократился до 1,2 млн т и урожай подсолнечника. В 2023 году он составлял 1,3 млн т.

Юрий Голубь