В Ярославле демонтируют ресторан в парке 30-летия Победы

В Ярославле планируется демонтировать недавно открывшийся ресторан в парке 30-летия Победы. Об этом мэрия города сообщила в ответ на вопрос жителя в Telegram-канале губернатора Михаила Евраева.

Строительство ресторана началось осенью 2024 года, но мэрия выявила нарушение договора аренды: вместо летней веранды появилось двухэтажное здание. Арендатору было вынесено предписание устранить нарушения. Однако требования были проигнорированы. В связи с этим агентство по аренде земельных участков обратилось в Дзержинский районный суд с иском о расторжении договора аренды с арендатором земельного участка.

Несмотря на это, ресторан открылся 21 марта. Власти подтвердили решение о демонтаже объекта. Демонтаж будет осуществлен после проведения электронного аукциона для выбора подрядной организации. Также планируется публикация уведомления в газете «Городские новости».

Иск агентства по аренде земельных участков о расторжении договора Дзержинский районный суд начнет рассматривать 27 марта.

Антон Голицын