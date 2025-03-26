Главные новости за 26 марта. Кубань, Крым, Адыгея

На компенсацию жителям пострадавшего дома в Белореченске направят 11,7 млн рублей. При поддержке городской администрации в пострадавших квартирах планируют провести ремонт.

В 2025 году в Адыгее планируют ввести не менее 503 тыс. кв. м жилья — 1 кв. м на человека.

В Анапе началось строительство экстренного стационара для помощи дельфинам. Как рассказали в пресс-службе центра, в здании будет расположен крытый бассейн 10 м на 6 м.

Власти Новороссийска опровергли данные о введении ЧС на территории города. Фотографии фейкового распоряжения распространились в соцмедиа.

В Крыму водителя автобуса арестовали на два месяца после аварии, в которой погибли шесть пассажиров. Он пробудет под арестом 2 месяца.

Экс-главу Сочи оставили под стражей до 17 мая. Ранее в следственном изоляторе оказалась и супруга бывшего чиновника Янина Копайгородская, переведенная туда из-под домашнего ареста.

В Краснодарском крае в 2025 году планируется строительство 46 объектов здравоохранения, что на 15 медучреждений больше, чем годом ранее.

ООО «Усадьба Белая Дача» планирует в 2025 году заложить 125 гектаров новых виноградников, что составит 90% от общего запланированного объема.

Объем инвестиций в экономику Краснодарского края по итогам 2024 года превысил 1,1 трлн руб., что вдвое больше показателя 2021 года. Регион по этому показателю занимает первое место в ЮФО и шестое — в России.

По итогам весеннего призыва на Кубани отправят служить 7,5 тыс. человек. В 2024 году в ряды Вооруженных сил РФ было направлено более 13 тыс. жителей Кубани, включая 640 казаков.