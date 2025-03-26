В Краснодарском крае построят 46 медучреждений в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году планируется строительство 46 объектов здравоохранения, что на 15 медучреждений больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявлял о намерении завершить строительство 38 медицинских учреждений и 149 социальных объектов. В их числе 12 школ, 21 детский сад и 33 спортивных сооружения.

За последние шесть лет в регионе обновили 29 детских медицинских учреждений. В 20 объектах провели капитальный ремонт, а в девяти выполнили частичные работы, включающие замену кровли, обновление инженерных сетей, фасадов и внутренней отделки.

Нурий Бзасежев