На компенсацию жителям пострадавшего дома в Белореченске направят 11,7 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении компенсации жильцам пострадавшего дома в Белореченске. На эти цели направят 11,7 млн руб., сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жильцам многоэтажного дома выплатят по 15 тыс. руб. в качестве единовременной помощи. За частичную утерю имущества они получат по 75 тыс. руб. За полную — по 150 тыс. руб. Кроме того, при поддержке городской администрации в пострадавших квартирах планируют провести ремонт.

Взрыв газа произошел в ночь на 5 марта в многоэтажном доме Белореченска на ул. Красной. В результате обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами. Повреждения получили восемь квартир во втором и третьем подъездах. Из здания эвакуировали 54 жителя.

Алина Зорина