В Адыгее планируют ввести около 503 тысяч квадратов жилья

В 2025 году в Адыгее планируют ввести не менее 503 тыс. кв. м жилья — 1 кв. м на человека. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Мурата Кумпилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В этом году власти Адыгеи планируют довести объемы ввода жилья до 566 тыс. кв. м, сохранив показатель на уровне 2024 года. По словам главы республики, сейчас на рынке строительства жилья работают около 50 застройщиков, которые имеют 79 разрешений на строительство 174 многоквартирных домов площадью около 1,2 млн кв. м. Их планируют построить в период с 2025 по 2032 годы.

В 2024 году в регионе ввели 565,6 тыс. кв. м жилья, что на 0,3% больше, чем в 2023-м. Это составляет 1,13 кв. м на человека. Из них 182 тыс. кв. метров — это многоквартирные дома, а 383,5 тыс. кв. м — жилье, построенное индивидуальными застройщиками.

Алина Зорина