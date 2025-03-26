В Анапе начали строительство стационара для спасения дельфинов

В Анапе началось строительство экстренного стационара для помощи дельфинам. Об этом сообщает пресс-служба центра спасения дельфинов «Дельфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Около двух месяцев назад руководство центра начало поиски участка для строительства в Анапе или Новороссийске. Однако среди предложений подходящего участка не оказалось. Спустя некоторое время анапский Центр реабилитации черепах предложил организации место на прилежащей ему территории.

Как рассказали в пресс-службе центра, здание будет небольшое. В нем будет расположен крытый бассейн 10 м на 6 м с системой водоподготовки и помещением для лаборатории и хранения снаряжения и медицинского оборудования.

Алина Зорина