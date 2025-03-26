Водителя автобуса арестовали после ДТП с шестью погибшими
В Крыму водителя автобуса арестовали на два месяца после аварии, в которой погибли шесть пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прокуратура Симферополя поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
ДТП случилось утром 24 марта в районе села Укромное. Водитель автобуса врезался в припаркованный у обочины большегруз с прицепом, груженным зерном. В результате столкновения пострадали 43 человека и погибли трое мужчин и трое женщин. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.