Водителя автобуса арестовали после ДТП с шестью погибшими

В Крыму водителя автобуса арестовали на два месяца после аварии, в которой погибли шесть пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Симферополя поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ДТП случилось утром 24 марта в районе села Укромное. Водитель автобуса врезался в припаркованный у обочины большегруз с прицепом, груженным зерном. В результате столкновения пострадали 43 человека и погибли трое мужчин и трое женщин. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

Алина Зорина