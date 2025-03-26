Власти Новороссийска опровергли данные о введении ЧС на территории города

Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков в своем Telegram-канале заявил, что информация о том, что в городе ввели режим ЧС, является недостоверной. Фотографии фейкового распоряжения распространились в соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал замглавы Новороссийска Александра Гаврикова Фото: Telegram-канал замглавы Новороссийска Александра Гаврикова

Недостоверная информация распространилась якобы от лица администрации Новороссийска. Она датируется 25 марта 2025 года.

Ранее в кубанском Роспотребнадзоре также опровергли информацию о запрете вылова рыбы в море. Сведения о якобы выявленных превышениях допустимых уровней нефтепродуктов, металлов и токсичных соединений являются ложными.

Алина Зорина