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Власти Новороссийска опровергли данные о введении ЧС на территории города

Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков в своем Telegram-канале заявил, что информация о том, что в городе ввели режим ЧС, является недостоверной. Фотографии фейкового распоряжения распространились в соцмедиа.

Фото: Telegram-канал замглавы Новороссийска Александра Гаврикова

Фото: Telegram-канал замглавы Новороссийска Александра Гаврикова

Недостоверная информация распространилась якобы от лица администрации Новороссийска. Она датируется 25 марта 2025 года.

Ранее в кубанском Роспотребнадзоре также опровергли информацию о запрете вылова рыбы в море. Сведения о якобы выявленных превышениях допустимых уровней нефтепродуктов, металлов и токсичных соединений являются ложными.

Алина Зорина

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