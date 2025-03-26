Власти Новороссийска опровергли данные о введении ЧС на территории города
Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков в своем Telegram-канале заявил, что информация о том, что в городе ввели режим ЧС, является недостоверной. Фотографии фейкового распоряжения распространились в соцмедиа.
Фото: Telegram-канал замглавы Новороссийска Александра Гаврикова
Недостоверная информация распространилась якобы от лица администрации Новороссийска. Она датируется 25 марта 2025 года.
Ранее в кубанском Роспотребнадзоре также опровергли информацию о запрете вылова рыбы в море. Сведения о якобы выявленных превышениях допустимых уровней нефтепродуктов, металлов и токсичных соединений являются ложными.