«Усадьба Белая Дача» заложит 125 га виноградников в Новороссийске

ООО «Усадьба Белая Дача» планирует в 2025 году заложить 125 гектаров новых виноградников, что составит 90% от общего запланированного объема. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Компания в 2024 году анонсировала проект по созданию 165,6 га виноградников и строительству винодельческого комплекса мощностью 2,2 тыс. т в год. Сейчас проект находится на начальной стадии.

В пресс-службе мэрии отметили: «В 2024 году были предприняты первые шаги: заложено 25 га виноградников, что составляет 15% от общего плана. Летние и осенние месяцы 2024 года были посвящены выбору сортов винограда и подготовке почвы».

Согласно графику, к концу 2025 года предприятие намерено завершить основные работы по созданию виноградников. Параллельно разрабатывается архитектурная концепция винодельни, учитывающая производственные и эстетические аспекты.

ООО «Усадьба Белая Дача» реализует проект до 2028 года. На участках будут высажены сорта винограда «шардоне», «рислинг», «алиготе», «совиньон блан», «мускат», «грюнер вельтлинер», «пино-нуар», «каберне совиньон», «каберне фран» и «сира». Объем инвестиций превысит 3 млрд руб., благодаря проекту будут созданы 100 новых рабочих мест.

Нурий Бзасежев