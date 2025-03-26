Объем инвестиций в экономику Кубани превысил 1 трлн рублей

Объем инвестиций в экономику Краснодарского края по итогам 2024 года превысил 1,1 трлн руб., что вдвое больше показателя 2021 года. Регион по этому показателю занимает первое место в Южном федеральном округе и шестое — в России, передает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В настоящее время в крае реализуется более 550 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 3,1 трлн руб. Вложения направлены на строительство гостиниц и санаториев, развитие промышленности и сельского хозяйства, модернизацию транспортной инфраструктуры и энергетического сектора. По словам главы региона, это позволит создать новые рабочие места и укрепить экономику.

Наибольший объем вложений в 2024 году пришелся на транспортно-логистическую сферу (более 300 млрд руб.), туристическую отрасль (свыше 70 млрд руб.), промышленность (65,9 млрд руб.) и агропромышленный комплекс (более 58 млрд руб.). По данным Национального рейтингового агентства, Краснодарский край вошел в пятерку наиболее инвестиционно привлекательных субъектов РФ.

В прошлом году в регионе реализовали 158 крупных проектов на 218,6 млрд руб., создав более 5 тыс. рабочих мест. Основные вложения пришлись на транспорт и логистику (34,3%), обрабатывающие производства (21,5%), электроэнергетику (5,7%), сельское хозяйство (4,4%) и гостиничную сферу (3,1%).

Вячеслав Рыжков