По итогам весеннего призыва на Кубани отправят служить 7,5 тысяч человек
Заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов провел краевое селекторное совещание, посвященное итогам осеннего призыва, задачам на 2025 год и вопросам подготовки военно-учетных специальностей в организациях ДОСААФ. В течение весеннего призыва в крае планируют отправить служить 7,5 тыс. человек, передает пресс-служба краевой администрации.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В 2024 году в ряды Вооруженных сил РФ было направлено более 13 тыс. жителей Кубани, включая 640 казаков. Весной 2025 года запланирован призыв еще 7,5 тыс. новобранцев. Господин Власов выразил уверенность в том, что все задействованные ведомства обеспечат эффективное взаимодействие в ходе кампании.
В администрации отметили, что в регионе ежегодно проводят десятки тысяч мероприятий по допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию. С 2021 года на модернизацию военных комиссариатов выделено более 420 млн руб.
Весенний призыв стартует 1 апреля и завершится 15 июля.