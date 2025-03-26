Экс-главу Сочи оставили под стражей до 17 мая

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты экс-главы Сочи Алексея Копайгородского на продление его ареста до 17 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее в следственном изоляторе оказалась и супруга бывшего чиновника Янина Копайгородская, переведенная туда из-под домашнего ареста. Следствие заявило, что она пыталась оказать давление на свидетеля.

Супруги Копайгородские проходят по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб., фигурантам предъявлены обвинения по четырем эпизодам ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). МВД также возбудило против них второе уголовное дело: экс-градоначальник подозревается в получении через жену взятки в размере 43 млн руб.

По версии следствия, в ноябре 2023 года предприниматель из Сочи передал через Янину Копайгородскую экс-мэру вознаграждение в виде имущественных услуг на сумму более 43 млн руб. Взамен чиновник якобы должен был создать бизнесмену благоприятные условия для работы. В материалах дела утверждается, что передача взятки была сопряжена с вымогательством.

Супруги Копайгородские вину не признают.

Вячеслав Рыжков