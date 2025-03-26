Роскомнадзор заявил о кибератаке на ЛУКОЙЛ

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, зафиксировал хакерскую атаку на компанию ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH). Как заявляет пресс-служба ЦМУ ССОП, критическая инфраструктура компании не задета. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня россияне также жаловались на массовые сбои в работе «Ростелекома», МТС и «МегаФона», а также на нарушения в работе Системы быстрых платежей (СБП). Позднее пресс-служба НСПК сообщила «Ъ» о восстановлении работы сервиса СБП.