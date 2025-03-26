АПОЭ: на развитие электромобильности в России ушло 0,5 трлн рублей

За последние 15 лет на развитие сферы электромобильности в РФ было потрачено 0,5 трлн руб. Такую оценку привел председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) Армен Сафарян на деловом завтраке «Ъ» «Россия на электротяге: контуры автомобильного будущего».

По его словам, речь идет как об электромобилях и зарядной инфраструктуре для них, так и о электробусах, электросудах, техническом присоединении, программном обеспечении и т. д. По мнению господина Сафаряна, цифра выглядит «более чем колоссальной». Несмотря на это, отношение к отрасли электромобильности как к «маргинальной» в России сохраняется.

«Это деньги, которые крутятся в российской экономике. Но если переходить в физические объемы — количество зарядных станций и электромобилей, то оно сильно отстает. Я даже не говорю о Китае — от других стран, где все-таки сделали акцент на развитие электротранспорта как достойной альтернативе ДВС (автомобили с двигателем внутреннего сгорания.— "Ъ")»,— отметил Армен Сафарян.

Напомним, после резкого повышения утилизационного сбора продажи электромобилей в январе—феврале 2025 года упали на 63%. Продажи гибридов за тот же период сократились на 40%. Такие данные привел директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Электромобили теряют заряд».