«Автостат»: продажи электромобилей в России с начала 2025 года обвалились на 60%

После резкого повышения утилизационного сбора продажи электромобилей в январе—феврале 2025 года упали на 63%. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков на деловом завтраке «Ъ» «Россия на электротяге: контуры автомобильного будущего».

По его данным, речь идет о реализации 1,3 тыс. электрокаров. Для сравнения, в 2022 году в России было продано почти 3 тыс. таких авто (рост к году составлял 33%), в 2023-м — 14,1 тыс. (почти пятикратный рост), а в 2024-м — 17,8 тыс. (+26%).

Также сократились продажи гибридных автомобилей. Если в 2022 году в России было реализовано 430 таких авто (–16%), в 2023-м — 9,6 тыс. (рост в 22 раза), в 2024-м — 37,8 тыс. (рост в 4 раза), то за первые месяцы 2025-го — только 3,9 тыс. (–40%).

Напомним, с 1 января 2025 года утильсбор для новых электромобилей и гибридов вырос с 32,6 тыс. до 667,4 тыс. руб., а для авто возрастом более трех лет — с 122 тыс. до 1,17 млн руб.

По данным «Автостата» на начало 2025 года, российский парк электромобилей и гибридов превышает 115 тыс. штук, около трети из них находится в Москве и Подмосковье. Они могут заряжаться на 8,4 тыс. зарядных станций. Таким образом, на одну станцию в России приходится 14 электрокаров.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Электромобили теряют заряд».