Главные новости за 25 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае полностью ликвидировали пожар на нефтебазе в Кавказском районе. Тушение продолжалось семь суток в сложных условиях.

В кубанском Роспотребнадзоре опровергли информацию о запрете вылова рыбы в море. Сведения о якобы выявленных превышениях допустимых уровней нефтепродуктов, металлов и токсичных соединений, а также рекомендации населению воздержаться от употребления местной рыбы и морепродуктов не соответствуют действительности.

Россия и США договорились о безопасном судоходстве в Черном море. Стороны также договорились исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

В 2024 количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Краснодарском крае выросло до 308,5 тыс., что на 5,1% больше, чем годом ранее.

На кубанский филиал ПАО «Россети» произошла атака БПЛА. Из-за этого произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2».

В 2024 году из Краснодарского края экспортировали 55 млн тонн зерна. Объем экспорта увеличился на 4 млн т.

В Краснодаре и ряде других городов России местные жители наблюдали в небе светящееся спиралевидное образование. Польский астроном Кароль Вуйчицкий объяснил происхождение спирали: она связана с запуском ракеты SpaceX Falcon 9 с базы во Флориде.

На Кубани в феврале выдали кредитов с господдержкой на 5,29 млрд рублей. Средний размер льготного ипотечного кредита в феврале составил 5,28 млн руб., что на 2% выше, чем годом ранее.

Кубань опустилась на 9 позиций в национальном экорейтинге. Край занял 34-е место, потеряв девять позиций.

В Краснодаре осудили убийц участника СВО у ночного клуба. Убийство произошло 12 ноября 2023 года.