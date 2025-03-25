Кубань опустилась на 9 позиций в национальном экорейтинге

Краснодарский край по итогам зимнего национального экологического рейтинга 2025 года занял 34-е место, потеряв девять позиций по сравнению с осенью 2024 года. Как пояснили в общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», основной причиной снижения стал разлив мазута в Черном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В пресс-службе организации заявили, что ситуация на юге России оказала значительное влияние на позиции регионов в рейтинге. Краснодарский край опустился на девять строк, республика Крым — на четыре, Севастополь — на две.

Природоохранный индекс региона снизился с 65 до 64 баллов, тогда как социально-экологический и промышленно-экологический показатели остались на прежнем уровне — 86 и 75 баллов соответственно. Итоговый сводный индекс составил 78 баллов.

Национальный экологический рейтинг российских регионов формируется с 2008 года и обновляется по сезонам, учитывая принципы устойчивого развития, заложенные в Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию.

Вячеслав Рыжков