На кубанский филиал ПАО «Россети» произошла атака БПЛА

Днем 24 марта произошла беспилотная атака по инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2», которое благодаря оперативным и грамотным действиям персонала не привело к негативным последствиям для потребителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские дроны атаковали газораспределительную станцию «Сватово», расположенную в ЛНР. И вечером 24 марта над территорией Республики Крым уничтожили один БПЛА, который должен был атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Алина Зорина