На Кубани количество малых и средних предпринимателей выросло на 5%

В 2024 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Краснодарском крае выросло до 308,5 тыс., что на 5,1% больше, чем годом ранее. Согласно данным Единого реестра субъектов МСП на 1 февраля 2025 года, в регионе работают 309,6 тыс. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ведомстве добавили, что количество представителей малого и среднего бизнеса в регионе растет несколько лет подряд. Так, в 2023 году их стало на 5% больше, чем 2022 году, — 293,7 тыс.

В общем количестве хозяйствующих субъектов Краснодарского края малый и средний бизнес составляет подавляющее большинство, и его доля в последние годы растет: 2022 год — 86,4 %, 2023 — 86,6%, 2024 — 87,4%.

«По количеству субъектов МСП Краснодарский край традиционно занимает 1 место в Южном федеральном округе (ЮФО), а также входит в пятерку российских регионов-лидеров, занимая четвертое место после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга»,— отметили в департаменте.

Генеральный директор ООО «Селектек» Олег Ширяев говорит, что в России в целом и в Краснодарском крае в частности много усилий направлено на поддержку малого бизнеса. «Предпринимательство — это призвание, которое должно стать профессией. Без базовых знаний в экономике, юриспруденции, менеджменте, бухгалтерии проект не имеет перспектив. Теоретически, предпринимателем может стать каждый, но успех зависит от готовности постоянно учиться и быть профессионалом во всех сферах»,— считает эксперт.

Генеральный директор ООО «Первая мониторинговая компания» Александр Кононков говорит, что в Краснодарском крае сформировалась благоприятная конъюнктура рынка и открытая среда для различных видов предпринимательства. «Существует поддержка со стороны региональных и федеральных властей, предлагаются различные программы субсидирования, грантов и налоговых послаблений. Однако выбор ниши для бизнеса должен основываться не только на доступных мерах поддержки, но и на потенциальном уровне дохода, который планирует получать предприниматель. Наиболее перспективными направлениями остаются аграрный сектор и производство продуктов питания, туризм, ИT и цифровые технологии, логистика. Кроме того, растет интерес к высокотехнологичным производствам, импортозамещению и проектам в сфере экологии»,— прокомментировал эксперт.

Маргарита Синкевич