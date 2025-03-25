На Кубани в феврале выдали кредитов с господдержкой на 5,29 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги льготного ипотечного кредитования за февраль 2025 года. По данным организации, за месяц было выдано 29,6 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 156,24 млрд руб. Доля таких займов составила 71% от общего количества ипотек и 88% от их совокупного объема. В годовом выражении количество выдач сократилось на 32%, а объем — на 31%. В феврале 2024 года этот показатель составлял 43,78 тыс. кредитов на 225,82 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний размер льготного ипотечного кредита в феврале составил 5,28 млн руб., что на 2% выше, чем годом ранее. Средний срок кредитования сократился с 301 до 292 месяцев (с 25 лет 1 месяца до 24 лет 4 месяцев). По сравнению с январем 2025 года количество выдач льготных жилищных кредитов увеличилось на 87%, объем — на 77%. Тогда банки оформили 15,83 тыс. таких ипотек на сумму 88,11 млрд руб.

Наибольший объем кредитования в феврале пришелся на Москву (3,28 тыс. кредитов на 24,18 млрд руб.), Московскую область (2,32 тыс. на 15,39 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,62 тыс. на 10,46 млрд руб.), Краснодарский край (1,05 тыс. на 5,29 млрд руб.) и Татарстан (1 тыс. на 5,12 млрд руб.). В Москве средний размер льготного ипотечного кредита составил 7,37 млн руб., в Московской области — 6,65 млн руб., в Калмыкии — 6,59 млн руб., в Санкт-Петербурге — 6,47 млн руб., в Чечне — 6,14 млн руб.

Самый продолжительный средний срок кредитования по госпрограммам зафиксирован в Северной Осетии (342 месяца, или 28 лет 6 месяцев), самый короткий — в Республике Алтай (124 месяца, или 10 лет 4 месяца). В Москве, Томской, Костромской и Ленинградской областях льготную ипотеку оформляли в среднем на 291 месяц (24 года 3 месяца), в Санкт-Петербурге, Калмыкии, Липецкой и Белгородской областях — на 300 месяцев (25 лет).

Вячеслав Рыжков