Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Кубани полностью ликвидировали

В Краснодарском крае полностью ликвидировали пожар на нефтебазе в Кавказском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тушение продолжалось семь суток в сложных условиях, отметил глава региона. Оперативные службы работали на максимальной площади возгорания в 10 тыс. кв. м, ликвидировали пожар в двух резервуарах, полностью выгоревших в результате атаки, а также разлившиеся нефтепродукты. Специалисты предотвратили распространение огня на другие объекты, столкнулись с несколькими нештатными ситуациями, включая взрыв одного из резервуаров.

В ликвидации последствий участвовали более 470 человек, включая специалистов из 16 муниципалитетов Краснодарского края и соседних регионов. Два сотрудника получили травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их выписали из больницы.

Вячеслав Рыжков