В Краснодаре осудили убийц участника СВО у ночного клуба

Первомайский районный суд Краснодара приговорил двух местных жителей к длительным срокам лишения свободы за избиение у ночного клуба участника СВО, повлекшее его смерть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, вечером 12 ноября 2023 года у ночного заведения на улице Красноармейской произошел конфликт между 39-летним участником специальной военной операции и охраной клуба. Охранник ударил ногой по голове упавшего на землю посетителя и применил газовый баллончик. Позже на той же улице пострадавший подвергся жестокому нападению со стороны этого же охранника и еще одного соучастника. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд, приняв во внимание позицию гособвинителя и смягчающие обстоятельства, приговорил охранника к 7 годам, а второго участника избиения — к 6 годам колонии строгого режима.

Алина Зорина