Жители Краснодара заметили в небе светящуюся спираль

В Краснодаре и ряде других городов России местные жители наблюдали в небе светящееся спиралевидное образование. Об этом вечером 24 марта сообщили местные анонимные Telegram-каналы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christopher Hayden / AP Фото: Christopher Hayden / AP

Явление также заметили в Европе — в Германии, Польше и Великобритании. Очевидцы в соцсетях описывали увиденное как «галактику» или «искусственно созданный свет».

Польский астроном Кароль Вуйчицкий объяснил происхождение спирали: она связана с запуском ракеты SpaceX Falcon 9 с базы во Флориде. По его мнению, перед входом в атмосферу вторая ступень ракеты сбросила остатки топлива, которые в условиях космоса сформировали симметричную светящуюся структуру. Слова эксперта опубликованы на сайте телеканала Polsat News.

Анна Гречко