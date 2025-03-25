Лукашенко заявил, что не позволит использовать свободу слова как «дубину»

Полмира мечтает о такой «диктатуре», как в Белоруссии,— диктатуре реальных дел и интересов людей. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии инаугурации, которая прошла во Дворце Независимости в Минске. Белорусский лидер рассказал, что в стране все в порядке со свободой слова. Однако власти не позволят использовать ее как «дубину» для разрушения страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы снова большинством выбрали свою независимость, преемственность политического курса и уверенное будущее, показали зрелось белорусской нации, торжество нашего единства. И со свободой слова у нас все в порядке. Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном»,— сказал президент.

Александр Лукашенко добавил, что критика курса властей и поддерживающих его граждан является ценой независимости государства и благополучия белорусского народа.

В январе Александр Лукашенко помиловал более 20 осужденных по экстремистским статьям. Решение «принято исходя из принципов гуманизма», добавили в пресс-службе господина Лукашенко. В общей сложности с августа прошлого года Александр Лукашенко подписал пять указов о помиловании 159 осужденных.

О вступлении Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии — в материале «Ъ» «Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии».