ООН сокращает штат сотрудников в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распорядился сократить штат сотрудников организации в секторе Газа. Решение было принято на фоне возобновления Израилем военных действий в регионе, а также гибели сотрудника ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Pierre Albouy / Pool / Reuters Антониу Гутерриш

Фото: Pierre Albouy / Pool / Reuters

«Генеральный секретарь принял трудное решение сократить присутствие организации в Газе, несмотря на то, что гуманитарные потребности резко возросли, а наша обеспокоенность по поводу защиты мирных жителей усилилась»,— сообщили в ООН. Пресс-служба добавила, что ООН не покидает Газу полностью и организация по-прежнему продолжит помогать жителям региона.

Сотрудник организации из Болгарии погиб 19 марта, еще шестеро пострадали. По информации ООН, израильский танк выстрелил по гостевому дому организации в городе Дейр-эль-Балах. В ООН осудили действия Израиля, потребовали расследования происшествия и призвали стороны прекратить огонь.

В Минобороны Израиля отвергают обвинения ООН. Официальный представитель МИД Израиля Орен Марморштейн в соцсети X написал, что израильская сторона также расследует гибель болгарского сотрудника ООН. По данным предварительного расследования, его смерть не имеет никакого отношения к какой-либо деятельности ЦАХАЛа, заявил господин Марморштейн.

Израиль возобновил удары по Газе 18 марта, спустя два месяца после начала первого этапа сделки о прекращении огня. 19 марта армия Израиля начала наземные операции в центре и на юге сектора Газа.

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